Тело погибшего в московском госпитале бойца, привезли в Батайск

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В Батайске Ростовской области состоится прощание с бойцом, который погиб в московском госпитале в результате ранения. Об этом стало известно из сообщения «Батайского времени» 20 января.Сергей Елин подписал контракт с Министерством обороны в ноябре 2024 года. Однако уже 11 декабря он получил тяжелое ранение во время выполнения задания. В течение двух дней он полз с открытыми ранами спины и брюшной полости, пока не был эвакуирован. После этого его отправили в госпиталь имени Бурденко в Москве.К сожалению, несмотря на усилия врачей, у Сергея развился сепсис. 31 декабря он скончался. Его мать Антонина рассказала, что потребовалось почти три недели, чтобы тело доставили в Батайск. Благодаря публикации в СМИ, правительство Ростовской области помогло ускорить процесс транспортировки.Тело Сергея было доставлено в Батайск 18 января. Прощание состоится 21 января в 12:00 в Троицком храме на улице 50 лет Октября. После отпевания тело будет похоронено на Аллее Славы в Красном Саду.