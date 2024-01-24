Тела погибших в авиакатастрофе жителей Волгодонска доставят в Россию
Тела супругов Евсюковых из Волгодонска, погибших в авиакатастрофе, доставят в Россию. Транспортировку организует ростовская медицинская компания.
По данным издания «Известия», Анатолий и Анна Евсюковы подписали контракт со страховой организацией, которая и привлекла к работе одну из медицинских фирм Ростова.
В договоре ничего не сказано о «смерти страхователя». Но при этом прописано, что компания должна доставить тела в конечный пункт, куда планировали лететь супруги. Официальной информации об этом нет. Также не известно, будут ли выполнены пункты договора, связанные со смертью Евсюковых, если таковые вообще существуют.
Анатолий и Анна — крупные бизнесмены из города Волгодонска Ростовской области. Семья любила путешествовать. Особенно им нравился Таиланд: там Евсюковы отдыхали каждый год. В декабре 2023 года супруги вместе с сыном в очередной раз посетили излюбленную страну. Через некоторое время Анне стало плохо. Ее положили в больницу Патайи. Местные врачи сообщили об инфекции в организме пациентки и подключили ее к аппарату ИВЛ. Время шло, а лучше женщине не становилось. Тогда семья решила вернуться домой.
Чтобы транспортировать тяжелобольную в Россию, заказали частный авиарейс Falcon 10. На борту нашлось место только для одного сопровождающего. Муж Анатолий полетел с Анной, а сын отправился в Россию обычным рейсом и благополучно долетел.
Евсюковым-старшим предстоял длительный полет с несколькими остановками для дозаправки. Маршрут выглядел так: Патайя (Таиланд) — Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия, Московская область). В пути из Индии в Узбекистан 20 января авиасудно пропало с радаров. Позже стало известно, что бизнес-джет потерпел крушение в горах Афганистана.
По данным Росавиации, всего на борту находились шесть человек, из которых четверо — члены экипажа. Выжить удалось всем, кроме пассажиров из Волгодонска. Самолет принадлежит компании ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.