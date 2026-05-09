Фото: Дондей

Впервые за много лет Ростов остался без парада в День Победы. Об этом сообщает редакция Donday.Утром 9 мая на Театральной площади было непривычно тихо. Улицы не перекрыты. В главный праздник страны на площади обстановка обыденная. Некоторые ростовчане решили почтить память героев и возложили цветы к стелле. Кто-то вышел с флагами и песнями в центр города.Но долгожданный парад не состоялся.Полная отмена парада в Ростове-на-Дону станет первой за последние десятилетия. Торжественный марш был под угрозой срыва и в 2024, и в 2023 годах, однако в обоих случаях шествие все же было проведено. А в 2020 году, в период пандемии коронавируса, парад перенесли больше чем на месяц, и прошел он только для ветеранов и их родственников. Поэтому случай отмены парада в 2026 году по праву можно считать беспрецедентным.