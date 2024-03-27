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Татьяне Быковской снова перенесли дату оглашения приговора - на 29 марта

Татьяне Быковской снова перенесли дату оглашения приговора - на 29 марта
Второе заседание по делу экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которое должно было состояться 4 апреля, было перенесено на 29 марта Кущевским районным судом Краснодарского края.

Татьяну Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий. Судебное разбирательство в этом деле началось в мае 2022 года. Вместе с Быковской на скамье подсудимых изначально присутствовал ее бывший заместитель Станислав Беседовский. По версии следствия, они помогли компании "Центр 100 Ростов-на-Дону" заключить крупные контракты с региональным министерством здравоохранения и несколькими медицинскими учреждениями.

Судебный процесс против Станислава Беседовского был прекращен в январе 2024 года из-за истечения срока давности дела.

18 марта Татьяна Быковская выступила с последним словом. Она не признала свою вину и заявила о своей честной работе на благо жителей донского региона все эти годы, а также о готовности уйти на СВО. Вынесение приговора ожидается 29 марта.
Фото: Правительство РО
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