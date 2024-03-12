Татьяна Быковская выступит с последним словом на суде 18 марта
Бывший министр здравоохранения Ростовской области выступит с последним словом на суде. Заседание состоится 18 марта в 10:00 в Кущевском районном суде Краснодарского края.
Татьяна Быковская стала фигурантом уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Вместе с ней перед судом предстал и ее бывший заместитель Станислав Беседовский. По версии следствия, экс-чиновники помогли компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключить крупные контракты с региональным Минздравом и несколькими медучреждениями.
Дело расследовали около двух лет, затем передали в суд в мае 2022-го. К январю 2024-го сторона защиты смогла добиться освобождения Беседовского из-под стражи и прекратить судебный процесс в отношении него. Причиной стало истечение срока давности.
Теперь в центре внимания осталась только Татьяна Быковская. С октября 2023 года бывший министр донского здравоохранения находится в СИЗО. После ее последнего слова 18 марта и прений сторон суд вынесет ей приговор.