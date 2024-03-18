Экс-министру донского минздрава Татьяне Быковской вынесут приговор 27 марта
Судебные тяжбы по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Ростовской области подходят к логичному завершению. Приговор Татьяне Быковской вынесут 27 марта в 11:00 в Кущевском районном суде Краснодарского края.
Накануне, 18 марта, экс-чиновница выступила с последним словом. Татьяна Быковская заявила, что все эти годы работала на благо жителей, занималась восстановлением больниц и развитием медорганизаций и не понимает, за что оказалась на скамье подсудимых.
— Все, что я делала на любом посту, я делала с честью и совестью, работала на благо медицинских работников и жителей Ростовской области, — сказала Татьяна Быковская. — Виновной себя в совершении преступления не признаю.
Экс-министр попросила суд оправдать ее.
По версии следствия, в 2019 году бывшая чиновница вместе со своим замом Станиславом Беседовским помогли компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключить с региональным Минздравом и четырьмя медучреждениями антиконкурентное соглашение по утилизации медицинских отходов. В апреле 2022 года в ФАС сообщили, что Арбитражный суд Москвы подтвердил наличие антиконкурентного сговора.
В мае 2022 года, после двух лет расследований, уголовное дело передали в суд. Рассматривать его решили на Кубани, чтобы не допустить влияния авторитета Татьяны Быковской на вынесение приговора.
Спустя еще два года, уголовное преследование в отношении бывшего замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского завершили. Дело закрыли из-за истечения срока давности.
Теперь судебный процесс будет продолжен лишь над бывшим министром здравоохранения Ростовской области Татьяной Быковской.