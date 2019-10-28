Таганроженка Воеводина не собирается менять фамилию после развода с экс-королём



Уроженка Таганрога Оксана Воеводина не намерена менять фамилию, которую получила после замужества с экс-королём Малайзии. Несмотря на развод и возвращение в Россию, модель решила оставить в документах мусульманские имя и фамилию: Рихана Петра.



Пару Воеводиной и Мухаммада V обсуждают уже около года. Сначала общественность обсуждала брак таганроженки и короля Малайзии, затем — их развод. Оксана и Фарис связали себя узами брака летом 2018 года. Сначала они поженились по мусульманским законам. Девушка приняла ислам и сменила имя. Затем в ноябре супруги пышно отпраздновали свадьбу в Москве. Как стало известно позже, Оксана к тому моменту уже была беременна первенцем.



В декабре Фарис отправил её в Москву, и с тех пор не выходил с ней на связь. Недавно Воеводина рассказала о том, что не раз пыталась поговорить с мужем или с кем-то из его окружения, но ни одна попытка не обернулась успехом. В мае у модели родился сын Леон. Буквально через пару месяцев появились слухи о том, что Фарис развёлся с супругой по законам шариата.



Воеводина долго не комментировала скандальную историю. Периодически она публиковала фотографии подрастающего сына, писала посты о своих когда-то сказочных отношениях с Мухаммадом, но не больше. Подруга Оксаны на днях рассказала, что поводом для расставания стали измены Фариса. Практически сразу после женитьбы девушка узнала, что у него есть кто-то на стороне, и сама предложила разбежаться.



На вопрос, вернёт ли таганроженка девичью фамилию, она ответила отрицательно.



- Я сменю фамилию только в том случае, если снова выйду замуж и решу взять фамилию супруга, — сказала молодая мама.



Напомним, ранее сообщалось, что Мухаммад не содержит ни бывшую жену, ни маленького сына, о котором он якобы так мечтал. Оксане пришлось заложить дорогостоящее обручальное кольцо, чтобы погасить долги в клинике.

