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Таганроженка Оксана Воеводина получила лицензию на ношение оружия

Таганроженка Оксана Воеводина получила лицензию на ношение оружия
Модель из Таганрога Оксана Воеводина шокировала подписчиков неожиданным заявлением. Девушка опубликовала довольно противоречивый пост на своей страничке в социальной сети.

Воеводина пишет, что сильно изменилась за последнее время. По её словам, она не заводит новых друзей и не доверяет абсолютно никому.

- Я проверяю людей. Не пью и не ем с незнакомцами, - утверждает молодая мама.

Далее она удивила фолловеров, заявив, что получила лицензию на ношение оружия. Оксана испытывает чувство тревоги и часто оглядывается назад, когда идёт домой.

Судя по всему, это вызвано историей с её разводом с бывшим королём Малайзии Фарисом Петра. Красотка не раскрывает всех причин её нынешней настороженности, но говорит о том, что её наивность и доверчивость сыграли с ней плохую шутку.

Оксана Воеводина и малайзийский монарх поженились в 2018 году. Сначала они связали себя узами брака по законам шариата, затем отгуляли пышную свадьбу в Москве. К тому времени модель уже была беременна. Как она рассказала позже, через месяц после торжества муж отправил её в Москву и с тех пор не встречался с ней. В мае она родила от него сына, и летом, через год после женитьбы, пара развелась.

Таганроженка несколько раз писала о том, что неизвестные угрожали ей по телефону, а Фарис советовал залечь на дно. Он обвинял её в измене и заявлял, что маленький Леон — не его ребёнок. Воеводина объявила общественности, что не собирается прятаться, и что жизнь напоказ — единственный способ сберечь себя. Сейчас она живёт одна с сыном в Москве.

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