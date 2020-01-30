Таганроженка Оксана Воеводина получила лицензию на ношение оружия



Модель из Таганрога Оксана Воеводина шокировала подписчиков неожиданным заявлением. Девушка опубликовала довольно противоречивый пост на своей страничке в социальной сети.



Воеводина пишет, что сильно изменилась за последнее время. По её словам, она не заводит новых друзей и не доверяет абсолютно никому.



- Я проверяю людей. Не пью и не ем с незнакомцами, - утверждает молодая мама.



Далее она удивила фолловеров, заявив, что получила лицензию на ношение оружия. Оксана испытывает чувство тревоги и часто оглядывается назад, когда идёт домой.



Судя по всему, это вызвано историей с её разводом с бывшим королём Малайзии Фарисом Петра. Красотка не раскрывает всех причин её нынешней настороженности, но говорит о том, что её наивность и доверчивость сыграли с ней плохую шутку.



Оксана Воеводина и малайзийский монарх поженились в 2018 году. Сначала они связали себя узами брака по законам шариата, затем отгуляли пышную свадьбу в Москве. К тому времени модель уже была беременна. Как она рассказала позже, через месяц после торжества муж отправил её в Москву и с тех пор не встречался с ней. В мае она родила от него сына, и летом, через год после женитьбы, пара развелась.



Таганроженка несколько раз писала о том, что неизвестные угрожали ей по телефону, а Фарис советовал залечь на дно. Он обвинял её в измене и заявлял, что маленький Леон — не его ребёнок. Воеводина объявила общественности, что не собирается прятаться, и что жизнь напоказ — единственный способ сберечь себя. Сейчас она живёт одна с сыном в Москве.