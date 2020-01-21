Таганроженка Воеводина шокировала подписчиков фотографией в свадебном платье



Модель из Таганрога Оксана Воеводина продолжает публиковать в социальных сетях фото из своей личной жизни. Девушка полгода назад развелась с экс-королём Малайзии, оставшись одна с маленьким сыном. Она ведёт активную жизнь — занимается конным спортом, работает, путешествует, отдыхает с друзьями. Однако иногда в ее микроблоге можно увидеть посты с воспоминаниями о «королевской» жизни.



Недавно она опубликовала видео с её отдыха в Арабских Эмиратах. Девушка совместила приятное с полезным: во время отпуска она поработала фотомоделью. Оксана примерила на себя несколько свадебных платьев. Под видео она написала: «Случайные встречи не случайны, и всё в жизни происходит не просто так. Я начинаю понимать, зачем мне нужно было это всё».



Воеводина тяжело переживала развод с супругом, и спустя полгода пишет, что её иногда посещают грустные мысли о бывшем муже. Недавно она рассказала, что её маленький сын Леон опрокинул ящик с фотографиями, на большинстве из которых был запечатлён его отец Фарис Петра. Тогда подписчиков удивило, что Воеводина бережно хранит снимки того, кто бросил её беременной практически сразу после свадьбы.



Это уже второй случай, когда Оксана шокирует подписчиков своим образом в свадебном платье. У фолловеров возникают вопросы: не собралась ли красотка второй раз выходить замуж? Сейчас она живёт в Москве, справляясь без крепкого мужского плеча. Её ребёнку исполнилось восемь месяцев, и малыш требует максимального внимания со стороны молодой мамы. При этом модель должна успевать работать и обеспечивать себя с малышом. На днях таганроженка пожаловалась на то, что кроха испытывает проблемы со сном.