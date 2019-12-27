Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Таганрожец Фёдор Добронравов записал видеопоздравление с Новым годом

Таганрожец Фёдор Добронравов записал видеопоздравление с Новым годом
Уроженец Таганрога Фёдор Добронравов поздравил своих поклонников с наступающим Новым годом. Артист записал видео, на котором сказал несколько тёплых слов фанатам.

Актёр сделал запись, находясь в здании театра имени Антона Чехова. Он пожелал, чтобы у всех, кто смотрит видео, сбылись мечты и те планы, которые не осуществились в прошлые годы. Конечно, будучи преданным своему делу, он сказал: «Если кто ещё не болен театром, то, пожалуйста, заболейте этой прекрасной болезнью».

По словам Добронравова, именно в театре можно найти то, чего не хватает людям в «нашей быстротечной жизни».

«Ужин с дураком», «Забор», «Спасатель» - в этих спектаклях театра Чехова зрители могут увидеть знаменитого артиста. Кстати, здесь с ним работает его младший сын Иван.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.