Таганрожец Фёдор Добронравов записал видеопоздравление с Новым годом



Уроженец Таганрога Фёдор Добронравов поздравил своих поклонников с наступающим Новым годом. Артист записал видео, на котором сказал несколько тёплых слов фанатам.



Актёр сделал запись, находясь в здании театра имени Антона Чехова. Он пожелал, чтобы у всех, кто смотрит видео, сбылись мечты и те планы, которые не осуществились в прошлые годы. Конечно, будучи преданным своему делу, он сказал: «Если кто ещё не болен театром, то, пожалуйста, заболейте этой прекрасной болезнью».



По словам Добронравова, именно в театре можно найти то, чего не хватает людям в «нашей быстротечной жизни».



«Ужин с дураком», «Забор», «Спасатель» - в этих спектаклях театра Чехова зрители могут увидеть знаменитого артиста. Кстати, здесь с ним работает его младший сын Иван.

