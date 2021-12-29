Таганрогский авиационный завод передал армии России новый самолет

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Таганрогский авиационный завод имени академика Бериева передал армии России новый самолет-локатор. Об этом сообщает Ростех 5 января.Самолет стал более легким и оборудован новейшей системой слежения, что позволяет ему обнаруживать различные виды летательных аппаратов в любых условиях. Также он может сопровождать большее число целей. Кроме того, у новой модели увеличились дальность полета и время выполнения боевых задач.Отмечается, что это уже седьмой подобный борт, а к 2023 году будет передан восьмой.