Таганрогский авиационный завод потратит на охрану своих объектов более 87 млн рублей

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева потратит на охрану своих объектов 87,2 миллиона рублей. Оказывать услуги предприятию будет АО «РТ-Охрана» – ведомственная охрана «Ростеха».Договор с организацией заключен на период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Цена вопроса – 7,2 миллиона рублей. За такую сумму «РТ-Охрана» должно защищать объекты предприятия от противоправных посягательств, обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим, предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения на охраняемых объектах, а также искать и задерживать лиц, незаконно проникших на них, при необходимости участвовать в проведении мероприятий по обеспечению сохранности государственной или иной охраняемой законом тайны. Кроме того, в обязанности предприятия по документам входит оказывать в пределах компетенции содействие правоохранителям, обеспечивать соблюдение противопожарного режима, участвовать в тушении пожаров, устранении последствий катастроф, стихийных бедствий и других ЧС. В случае кражи исполнитель должен в десятидневный срок возместить ущерб заказчику.Поиском охраны ТАНТК им. Г. М. Бериева занялись после кражи с самолета «Судного дня» Ил-80, находящегося на территории завода. Происшествие случилось 4 декабря 2020 года. Сотрудники завода обратились в полицию с заявлением. С борта пропали 39 радиационных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.С 1987 года было произведено всего четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура борта позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.