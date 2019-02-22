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Беременная баскетболистка из Ростова рассказала о подлом предательстве близкого человека

Беременная баскетболистка из Ростова рассказала о подлом предательстве близкого человека
Российская баскетболистка, в прошлом - игрок сборной России, 30-летняя Екатерина Новосельцева рассказала о предательстве близкого человека. Душевной болью девушка, ожидающая ребенка, поделилась на своей странице в «Инстаграме».
«Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека, - поделилась Екатерина. - Но я уверена, что справедливость восторжествует, когда Екатерина Гордон вскроет всю правду».

Упоминание известного юриста по бракоразводным процессам Екатерины Гордон наводит на мысль, что в семье баскетболистки и футболиста Ивана Новосельцева произошёл разлад. Пара поженилась в 2015 году. Спортсмен сделал предложение будущей супруге прямо на футбольном поле во время матча РФПЛ «Ростов» — «Торпедо».

Беременная баскетболистка из Ростова рассказала о подлом предательстве близкого человека

Напомним, Екатерина Кейру (Новосельцевва) родилась в Ростове. Баскетболом начала увлекаться ещё в детстве. В юности вошла в состав московского «Динамо». В 2010 году перешла в петербургский «Спартак».

В составе сборной России Екатерина Кейру стала чемпионкой Европы 2008 года. Её включали в расширенный состав сборной России на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, однако в последний момент спортсменку исключили из состава.

Завершила карьеру после сезона 2014/15, проведённого в московском «Динамо».
Беременная баскетболистка из Ростова рассказала о подлом предательстве близкого человека

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