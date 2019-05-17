Судьи двух районов Ростова не стали разглашать сведения о своих доходах





Судьи двух районов Ростова воспользовались правом, предоставленным им законом, и не стали афишировать свои доходы. Так, неизвестными остались заработки за 2018 год судей Советского и Октябрьского районов донской столицы.



Остальные служители Фемиды предпочли не скрывать свои доходы. Из опубликованных сведений стало известно, что больше всех в прошлом году заработала федеральный судья Мария Баташева из Ленинского района. Её доход составил 7,8 миллиона рублей. Никакого имущества на Баташеву не зарегистрировано. Квартира площадью 127 квадратных метров находится у неё в пользовании.



Следующим по величине дохода стал судья Кировского района Евгений Пипник, заработавший 3,4 миллиона рублей. При этом доход его супруги значительно больше - 5,6 миллиона рублей. Семья владеет квартирой, земельным участком 1 117 квадратных метров, домом 206 квадратных метров, гаражом и автостоянкой.



Последней в тройке самых обеспеченных судей Ростова стала Виктория Мамелко с доходом 3,2 миллиона рублей. Она работает в Ленинском районе донской столицы. В пользовании у судьи - жилой дом площадью 405 квадратных метров и земельный участок площадью 600 квадратных метров. Виктория Мамелко владеет автомобилем «Лексус RX 300».



Добавим, что согласно принятому в 2011 году закону судьи сами решают, предавать огласке свои доходы или нет. Отметим, что судьи Советского и Октябрьского районов Ростова пользуются особым положением уже много лет подряд.



В основном же доход районных судей в Ростове составляет от одного до двух миллионов рублей.