В парке Плевен в Ростове снесли фонтан «Балерина и саксофонист»

Фото: соцсети

В Ростове в парке культуры и отдыха имени города Плевен произошло событие, которое вызвало большой резонанс среди горожан: был демонтирован фонтан «Балерина и саксофонист».Этот фонтан был установлен в 2008 году, но со временем его состояние ухудшилось. В 2023 году городские власти обещали провести ремонт, но этого не произошло. В результате фонтан начал разрушаться и в итоге был полностью выведен из эксплуатации.20 марта 2025 года в парк прибыла специализированная техника, и рабочие приступили к демонтажу композиции «Балерина и саксофонист». Это событие стало неожиданностью для местных жителей, которые надеялись на ремонт фонтана.В городской администрации сообщили, что на месте демонтированного фонтана в 2025 году будет установлен новый.