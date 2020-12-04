Суд в Ростове отложил заседание по делу экс-замгубернатора Сергея Сидаша

В Ростове-на-Дону Кировский районный суд отложил заседание по делу бывшего замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша. Об этом сообщает пресс-служба суда.Согласно картотеке судебных слушаний, очередное заседание должно было состояться 4 декабря, однако по причине неявки стороны защиты его отменили. Слушание перенесли на 10 часов утра 25 декабря.Стоит отметить, что суд не в первый раз по какой-то причине переносит заседание. Причины могут быть разными: от неявки кого-то из участников дела до болезни судьи. Складывается такое впечатление, что решение по делу специально затягивают.Сергей Сидаш проходит обвиняемым по делу о махинациях с песком при строительстве «Ростов Арены» к чемпионату мира-2018. По версии следствия, он знал о том, что для возведения стадиона используют песок более дешевого качества по сравнению с ценой, заявленной в документах. Против него дал показания и бывший министр строительства региона Николай Безуглов. В результате махинаций было похищено более 220 миллионов рублей, выделенных на строительство арены.Сидаш обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.