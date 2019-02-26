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Стюардессы спасли потерявшую сознание во время полёта собаку ростовчанки

Стюардессы спасли потерявшую сознание во время полёта собаку ростовчанки
Бортпроводницы рейса, летевшего в Пермь, спасли потерявшую сознание на высоте собаку.

Чихуахуа по кличке Пуш летел вместе со своей хозяйкой – жительницей Ростова. Внезапно животное потеряло сознание. Взволнованная девушка обратилась за помощью к стюардессам, пишет ИА «Местное время». Они сняли с собаки ошейник, уложили на сидение, приподняли голову и дали воды.

Когда самолёт приземлился, ростовчанка сразу обратилась к ветеринарам. В клинике животному сделали ЭКГ и назначили лечение. По словам специалистов, для Пуша это был первый полёт и, по всей видимости, он пережил сильный стресс.

У собаки был диагностирован синдром слабости синусового узла. Как рассказала ветврач-кардиолог Татьяна Маркелова, причиной обморочного состояния стали резкие перепады давления и сильное волнение, вызванное перелётом.

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