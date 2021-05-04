Студентов эвакуировали: в историческом корпусе ЮФУ обрушился потолок

В одном из самых старых корпусов Южного федерального университета обрушился потолок. Происшествие случилось 12 мая на улице Большой Садовой, 33.Потолок обрушился в левом крыле на четвертом этаже Института истории и международных отношений. В это время у студентов шли пары. На звук падающих конструкций они выбежали из аудиторий. Увидев огромный кусок упавшего потолка, они стали эвакуироваться. К счастью, никто из сотрудников вуза и студентов не пострадал.Исторический корпус ЮФУ, который давно нуждался в капитальной реконструкции, теперь точно закроют на ремонт.Здание вуза на Большой Садовой стало одним из первых корпусов Варшавского университета, переданных городом вузу в 1915 году. Тогда он был главным корпусом университета. Здесь разместились историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский факультеты, различные научные общества, лаборатории и клиники. В 30-х годах ХХ века там образовался Ростовский педагогический институт, а после образования ЮФУ, через 75 лет, в 2006 году это здание снова стало принадлежать университету.Здание было построено в 1914 году студентом Института гражданских инженеров И. Е. Черкесиана (Черкесова). Оно выполнено в стиле модерн с элементами неоклассицизма. В настоящее время является памятником архитектуры и объектом культурного наследия народов РФ регионального значения.Фото: сайт ЮФУ.