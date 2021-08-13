Стрельцов ждет удача в делах, а Рыбам предстоит борьба с конкурентами: гороскоп на неделю
Новая неделя, и новые возможности сулят звезды. Для кого-то она принесет удачу в делах и начинаниях, в то время как другим придется отстаивать свою точку зрения и бороться с конкурентами. О том, какой будет эта неделя для знаков Зодиака, рассказала астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — при решении важных вопросов будет желание сделать все как можно быстрее, но торопиться не стоит. Чем собраннее и спокойнее вы будете, тем скорее получите результат.
♉ Телец — вам непременно улыбнется удача, но не переоценивайте свои силы и возможности. Излишний оптимизм затмевает реальную картину происходящего. Не ждите от людей больше, чем они могут выполнить.
♊ Близнецы — ожидается плодотворная и результативная неделя. Основная задача - не расслабиться при первой победе. Дойдите до финала и празднуйте.
♋ Рак — ваши слова дойдут до адресата и возымеют над ним власть. А вот при обращении с деньгами желательно взвесить, настолько ли важно приобретение, - обратно его могут не принять.
♌Лев — дьявол - в деталях: внимание к мелочам, не распыляйте свои время и силы на праздные дела.
♍Дева — удачная неделя для людей, работающих с информацией и цифрами. Успех намеченных и выполняемых вами дел зависит от максимальной концентрации внимания на них.
♎ Весы — ваши действия возымеют необходимый эффект, но все же держите руку на пульсе до завершения всего процесса. И за помощниками присматривайте, чтобы не исчезли раньше времени.
♏ Скорпион — какую мысленно форму создадите в голове, так все и произойдет! Работает только для позитивных мыслей. Представьте, проговорите и пропишите свое желание, продумайте все детали и несколько дней «поживите» с ним.
♐ Стрелец — благоприятная неделя для поездок и переговоров, обучения и сотрудничества. Но! Для получения необходимого результата обозначьте цель и двигайтесь к ней, несмотря ни на что.
♑ Козерог — не берите на себя обязательства, которые не сможете выполнить. Финансовых расходов будет больше, чем планировали.
♒ Водолей — благоприятная неделя для сотрудничества, обмена опытом и знаниями. Желательно прислушиваться к своей интуиции, не руководствоваться только логикой и желаниями.
♓ Рыбы — предстоит напряженная борьба. У ваших конкурентов есть ресурсы, и сдаваться они не намерены. Вам могут помочь влиятельные сторонники, но не афишируя своего участия.