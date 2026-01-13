Старый Новый год в Ростовской области: традиции и гадания для удачного года

Фото: Donday

Жители Ростовской области готовятся к встрече старого Нового года, который традиционно отмечают в ночь на 14 января. Этот праздник, уходящий корнями в историю смены календарных стилей, до сих пор с теплотой встречают во многих семьях, сохраняя старинные обычаи и приметы.Главным символом старого Нового года в регионе остается гадание на варениках. В каждый вареник кладут сюрприз-предсказание: монета – к богатству, перец – к страстной любви, горох – к путешествию, кольцо – к свадьбе. Вареник с фасолью предскажет пополнение в семье, а с хлебом – благополучие в доме. Лавровый лист сулит карьерный рост, грецкий орех – здоровье, а нитка укажет на предстоящую дорогу. Сахар или цукаты порадуют тех, кто ждет сладкой жизни в новом году.Васильев вечер, или Щедрый вечер, 13 января принято проводить с щедрым застольем. Считается, что чем богаче стол, тем удачнее будет год. На столе обязательно должны быть кутья, пироги, блины и мясные блюда, а главным угощением традиционно является запеченный поросенок, символизирующий плодородие и достаток.В некоторых районах Ростовской области сохранилась традиция посевания. Утром 14 января мальчики рассыпают зерно в домах, желая хозяевам богатого урожая. Убирать рассыпанное зерно нельзя, так как это символ будущего плодородия и процветания. Вечером же дети и взрослые ходят колядовать, поют песни и получают угощения от хозяев.Существуют и определенные "запреты" на старый Новый год. Не рекомендуется выносить мусор из дома, чтобы не вынести вместе с ним удачу и благополучие. Также не стоит заниматься тяжелой работой, давать деньги в долг и ссориться, чтобы не привлечь в свою жизнь финансовые трудности и разлад.