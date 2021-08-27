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В Аксае 17-летний парень на мотоцикле погиб в ДТП

В Аксае 17-летний парень на мотоцикле погиб в ДТП
В Аксае подросток на мотоцикле насмерть разбился в аварии. ДТП случилось днем 29 августа на пересечении улиц Ивана Шахового и Мухиной Балки.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 17-летний парень решил покататься на мотоцикле с другом. Пока родителей не было дома, он взял отцовский мотоцикл Baltmotors и сел за руль. Юноши катались по городу, когда внезапно водитель потерял управление. Двухколесный транспорт наехал на бордюр и на высокой скорости упал на асфальт.

- В результате аварии 17-летний пассажир мотоцикла погиб на месте, - добавили в ведомстве. - Водителя с травмами доставили в медучреждение.

Как выяснилось, у пострадавшего не было водительских прав, а оба подростка катались без шлемов.

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