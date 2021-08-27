В Аксае 17-летний парень на мотоцикле погиб в ДТП

В Аксае подросток на мотоцикле насмерть разбился в аварии. ДТП случилось днем 29 августа на пересечении улиц Ивана Шахового и Мухиной Балки.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 17-летний парень решил покататься на мотоцикле с другом. Пока родителей не было дома, он взял отцовский мотоцикл Baltmotors и сел за руль. Юноши катались по городу, когда внезапно водитель потерял управление. Двухколесный транспорт наехал на бордюр и на высокой скорости упал на асфальт.- В результате аварии 17-летний пассажир мотоцикла погиб на месте, - добавили в ведомстве. - Водителя с травмами доставили в медучреждение.Как выяснилось, у пострадавшего не было водительских прав, а оба подростка катались без шлемов.