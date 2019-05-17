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Стала известна судьба медведя, найденного в заброшенном доме в Азовском районе

Стала известна судьба медведя, найденного в заброшенном доме в Азовском районе
Стала известна дальнейшая судьба молодого медведя, найденного в Азовском районе. Полуторагодовалого бурого мишку обнаружили местные жители в заброшенном здании села Кулешовка.

В Минприроды Ростовской области 20 мая сообщили, что сейчас зверь находится в одном из частных зоопарков Дона. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, косолапый - под присмотром специалистов.

Напомним, что 15 мая жители Кулешовки сообщили в полицию о том, что в одном из строений находится дикое животное. Несчастный зверь сидел на цепи и не ел уже несколько дней. О его местонахождении узнали потому, что бедолага стал выть по ночам от голода и одиночества. Как он оказался привязанным в доме, которым никто не пользуется, неизвестно. Местные рассказали, что там иногда собираются компании и распивают алкогольные напитки. Какому недоумку пришло в голову так поступить с мишкой, остаётся загадкой.

Неравнодушные люди принесли ему воду и еду. Медведь не проявлял агрессии к гостям, он с удовольствием уплетал принесённые продукты. Одну ночь его охраняли правоохранители, чтобы никто из любопытных не полез к зверю.

Наутро приехали сотрудники Минприроды и обученные дрессировщики. Они погрузили Топтыгина в машину и отвезли на обследование к ветеринару, которое показало, что он здоров. Сейчас медведь находится в частном зоопарке.

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