В заброшенном доме в Ростовской области нашли молодого медведя на цепи



Молодого медведя нашли в заброшенном доме в Азовском районе. Бедное животное обнаружили на днях в селе Кулешовка.



Всё началось с того, что местные жители однажды ночью услышали вой, доносящийся из постройки. Как оказалось, какие-то отморозки оставили там мишку-подростка, посадив его на цепь. Ему нечем было питаться, и зверь выл от голода и одиночества. В общей сложности он просидел на привязи около трёх дней. Неравнодушные люди принесли ему еды и воды. Он с удовольствием поел и, как говорят местные жители, не проявлял по отношению к ним никакой агрессии.



Кулешовцы рассказали о медведе полиции, и в ночь на 16 мая возле заброшенного дома стояла охрана на случай, если кто-нибудь из любопытствующих решит поглазеть на медведя.



Мишке примерно полтора года. Кто и для чего посадил его на цепь — остаётся загадкой. На место выезжали представитель сельской администрации, Минприроды, а также сотрудники Ростовского зоопарка. С помощью дрессировщиков косолапого погрузили в транспорт и увезли. Дальнейшая его судьба пока неизвестна. В зоопарке отметили, что они мишку размещать у себя не будут.