Подростки обнаружили тело убитого мужчины в заброшенном здании в Ростовской области



В одном из недостроенных зданий в Ростовской области подростки обнаружили тело убитого. Жуткую находку сделали в Донецке 19 марта.



В доме № 6А по переулку Щорса часто гуляют молодёжные компании. Как сообщил Rostov.ru собственный источник, во время очередных «посиделок» они и обнаружили труп мужчины средних лет. Он лежал лицом вниз в одной из комнат и был запачкан кровью. Отойдя от ужаса, дети сразу вызвали полицию.



Инсайдер добавил, что на теле есть следы насильственной смерти. Сейчас следователи устанавливают личность убитого, а также все обстоятельства произошедшего.