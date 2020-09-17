В Ростовской области мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с мотоциклом и грузовиком. Авария случилась 19 сентября в Миллеровском районе около 19 часов вечера.
На 861-м километре трассы М-4 «Дон» водитель мотоцикла «Сузуки Джи х 750» превысил скорость и не справился с управлением. Двухколесный транспорт влетел в движущийся в попутном направлении грузовой «КАМАЗ».
- В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.