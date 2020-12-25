Стал известен режим работы ростовских больниц в новогодние праздники

Стало известно, как будут работать медицинские учреждения Ростова в новогодние праздники. Информацию об этом 29 декабря опубликовало городское управление здравоохранения на официальной странице в «Инстаграме».В период с 31 декабря 2020-го по 10 января 2021 года во всех медорганизациях будут дежурить администраторы.Кабинеты неотложной помощи продолжат ежедневную работу с 8 до 20 часов, при этом попасть на прием к дежурному врачу можно только до 14 часов.4 и 6 января специалисты в поликлиниках примут пациентов по субботнему расписанию.Работа бригады скорой помощи во время праздников будет осуществляться круглосуточно.