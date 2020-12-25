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Стал известен режим работы ростовских больниц в новогодние праздники

Стал известен режим работы ростовских больниц в новогодние праздники
Стало известно, как будут работать медицинские учреждения Ростова в новогодние праздники. Информацию об этом 29 декабря опубликовало городское управление здравоохранения на официальной странице в «Инстаграме».

В период с 31 декабря 2020-го по 10 января 2021 года во всех медорганизациях будут дежурить администраторы.

Кабинеты неотложной помощи продолжат ежедневную работу с 8 до 20 часов, при этом попасть на прием к дежурному врачу можно только до 14 часов.

4 и 6 января специалисты в поликлиниках примут пациентов по субботнему расписанию.

Работа бригады скорой помощи во время праздников будет осуществляться круглосуточно.

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