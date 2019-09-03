Средневековую иглу для плетения рыбацких сетей нашли в Азове



Археологи Азовского музея-заповедника рассказали, что в 14-м веке Азак был одним из крупнейших центров торговли рыбой. Здесь продавали рыбу, выловленную в Дону и Волге.



Хоть в письменных источниках и говорится об активной торговле рыбой, находок, связанных с этим ремеслом, учёные практически не делают. В коллекции музея есть несколько рыболовных грузил, но специалисты не уверены, что они датируются средними веками.



Одним из редких экспонатов является игла для плетения сетей. Она сделана из оленьего рога.



Как пояснил завотделом археологии Андрей Масловский, малое количество находок связано с тем, что рыбу ловили не горожане, а жители соседних деревушек.