Сюрприз из прошлого: в Азове нашли средневековый мешок с зерном



В Азове нашли 700-летний мешок с зерном. Археологи местного музея-заповедника признались, что им было тяжело поверить в такую находку. Дело в том, что органика, находясь в земле, сохраняется крайне редко. Объём найденного ими «клада» исчисляется несколькими десятками литров.



- В письменных источниках говорится о том, что средневековый Азак был крупным центром по вывозу зерна, - рассказал завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Зерно отсюда вывозили вплоть до Венеции и Генуи. Причём на побережье Азова даже существовали дополнительные пункты погрузки.



Подобные находки для археологов — на вес золота. В такой ситуации зерно даже ценнее восточного блюда, выполненного из селадона (одной из разновидностей фарфора). Благодаря этой находке можно оценить базовую часть экономики древнего Азака.