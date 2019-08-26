Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Сюрприз из прошлого: в Азове нашли средневековый мешок с зерном

Сюрприз из прошлого: в Азове нашли средневековый мешок с зерном
В Азове нашли 700-летний мешок с зерном. Археологи местного музея-заповедника признались, что им было тяжело поверить в такую находку. Дело в том, что органика, находясь в земле, сохраняется крайне редко. Объём найденного ими «клада» исчисляется несколькими десятками литров.

- В письменных источниках говорится о том, что средневековый Азак был крупным центром по вывозу зерна, - рассказал завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Зерно отсюда вывозили вплоть до Венеции и Генуи. Причём на побережье Азова даже существовали дополнительные пункты погрузки.

Подобные находки для археологов — на вес золота. В такой ситуации зерно даже ценнее восточного блюда, выполненного из селадона (одной из разновидностей фарфора). Благодаря этой находке можно оценить базовую часть экономики древнего Азака.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.