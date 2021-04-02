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Пловчиха Юлия Ефимова отобралась на Олимпиаду

Пловчиха Юлия Ефимова отобралась на Олимпиаду
Пловчиха из Ростовской области Юлия Ефимова стала второй в заплыве на 100 метров брассом на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 6,22 секунды. Опередила ее 16-летняя Евгения Чикунова (1.06,06). Третьей оказалась Татьяна Белонографф. Ефимова и Чикунова выполнили квалификационные нормативы и выступят на Олимпиаде в Токио.

Напомним, 29-летняя Юлия Ефимова является трехкратной победительницей Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

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