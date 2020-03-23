Спецслужбы рассекретили документы о зверствах фашистов в Ростовской области



Документы времён Великой Отечественной войны, ранее находившиеся в архивах спецслужб, рассекретили в Ростовской области. Бумаги со свидетельствами событий оккупации 1943 года порядка 75 лет были закрыты для изучения.



Специалисты работают с информацией в деле № 1 «Материалы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в период оккупации Ростовской области», опись 4, том 4. Здесь содержатся письма, отчёты, докладные записки, свидетельства, допросы, собранные за февраль-сентябрь 1943 года. Всего в папке 273 листа.



Как отметила руководитель регионального отделения Российского исторического общества в Ростове Мария Пономарёва, с таких документов снимают гриф «секретно» только через 75 лет. Это не происходит автоматически, так что специалисты следят за тем, чтобы вовремя доставать бумаги из архивов. Сейчас они кропотливо изучают данные, написанные на жёлтой выцветшей бумаге. Некоторая информация и вовсе зафиксирована на газетах.



В 1943 году сотрудниками НКВД были собраны шокирующие факты о зверствах фашистов на территории донского региона. Теперь историки получили новые сведения о том, где были расстреляны местные жители, какое количество населения было убито, где расположены места захоронений. Так, впервые стало известно о расстреле 72 пионеров на территории Морозовского района. С ребятами был их вожатый, который, пытаясь поддержать в них бодрость духа, дал каждому по кусочку сохранившегося у него хлеба.



Особенность дела № 1 в том, что оно очень подробное. Специалисты были поражены тем, насколько ужасные преступления фашисты совершали на Дону. Эксперты признаются, что такая информация может шокировать даже взрослого зрелого человека. Работники следственных органов описывали, как оккупанты расправлялись с мирным населением, не жалея ни детей, ни беременных женщин. Сейчас эксперты сверяют указанные в деле фамилии и цифры с теми данными, которые были известны раньше.



Мария Пономарёва добавила, что в начале войны никакая информация практически не фиксировалась. Более или менее полные данные стали появляться после оккупации в 1943 году. И только тогда стали вычислять и арестовывать военных преступников. Имена многих из них до сих пор неизвестны, и рассекреченные документы помогут установить данные карателей, которые ушли от суда.



Сотрудники областного комитета по управлению архивным делом сейчас оцифровывают каждую страницу. Когда перечень материалов о фактах геноцида будет составлен, его передадут поисковым объединениям. Их члены займутся поиском захоронений мирных жителей и солдат.