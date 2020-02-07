В трамваях Ростова расскажут об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков





В Ростове к 77-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков стартовал проект «Экскурсионный трамвай». Об этом рассказали в администрации города 11 февраля.



В нескольких вагонах маршрутов № 1 Главный ж/д вокзал - госпиталь ветеранов ВОВ и № 10 пл. Мичурина - ж/д станция «Сельмаш» можно услышать историю об освобождении донской столицы от фашистских захватчиков. Пассажиры узнают о боях за город, проходивших в 1943 году.



Аудиоэкскурсия проходит в трамваях №№ 128, 136, 137, 139 на маршруте № 1 и в трамваях №№ 127, 132, 135, 138 на маршруте № 10. Информационные блоки воспроизводятся между остановками на всём пути следования.