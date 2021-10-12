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Советник губернатора Ростовской области останется без зарплаты

Советник губернатора Ростовской области останется без зарплаты
Советник губернатора Ростовской области будет работать бесплатно. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев. В документе сказано, что Антон Алексеев с 18 октября продолжит работу в качестве советника губернатора на общественных началах.

Антон Алексеев - уроженец Саратовской области. В 2012 году он окончил Саратовский государственный социально-экономический университет по специальности «налоги и налогообложение». Затем работал в различных российских и зарубежных компаниях, а также в аппарате зампредседателя правительства Саратовской области. Параллельно молодой специалист получил второй высшее образование - юридическое.

В 2014 году перешел на работу в АО УК «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга). Там он занимал должность советника директора по взаимодействию с государственными органами. В декабре 2018 года Антон Алексеев стал советником губернатора Ростовской области. Он курирует вопросы цифрового развития и трансформации, а также перспективных инноваций.

30-летний специалист - победитель конкурса «Лидеры России», лауреат рейтинга Choiseul 100 Russia France, эксперт федерального нацпроекта «Цифровой регион». Кроме того, Антон Алексеев является участником федерального резерва руководителей цифровой трансформации CDTO РАНХиГС
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