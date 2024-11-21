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Солнечная активность снизилась в несколько раз в ноябре

Солнечная активность снизилась в несколько раз в ноябре
В ноябре солнечная активность снизилась в несколько раз. Об этом сообщили эксперты Лаборатории солнечной астрономии.

- Самым заметным маркером является отсутствие вспышек высшего балла X. Если в предыдущем месяце произошло 9 событий данного класса (в том числе крупнейшая вспышка цикла X9.0 от 3 октября 2024-го), то за ноябрь такое событие было всего одно, в самом начале месяца, - рассказывают эксперты.

Снижение солнечной активности стало причиной сокращения магнитных бурь в ноябре. В прошлом месяце геомагнитные удары атаковали Землю в течение шести дней, а в ноябре зафиксировали единичный всплеск геомагнитной активности, с 9-го по 10-е число.

Напомним, жителей Ростова с 1 декабря снова ожидают магнитные бури. Геомагнитный шторм ожидается с 1-го по 11-е число.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии.
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