Солнечная активность снизилась в несколько раз в ноябре

Фото: Лаборатория солнечной астрономии.

В ноябре солнечная активность снизилась в несколько раз. Об этом сообщили эксперты Лаборатории солнечной астрономии.- Самым заметным маркером является отсутствие вспышек высшего балла X. Если в предыдущем месяце произошло 9 событий данного класса (в том числе крупнейшая вспышка цикла X9.0 от 3 октября 2024-го), то за ноябрь такое событие было всего одно, в самом начале месяца, - рассказывают эксперты.Снижение солнечной активности стало причиной сокращения магнитных бурь в ноябре. В прошлом месяце геомагнитные удары атаковали Землю в течение шести дней, а в ноябре зафиксировали единичный всплеск геомагнитной активности, с 9-го по 10-е число.Напомним, жителей Ростова с 1 декабря снова ожидают магнитные бури. Геомагнитный шторм ожидается с 1-го по 11-е число.