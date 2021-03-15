Соавтор закона о «нежелательных организациях» извинился перед условно осужденной Шевченко
Соавтор закона о «нежелательных организациях в РФ» Александр Тарнавский извинился перед осужденной по нему Анастасией Шевченко. Об этом активистка рассказала на своей странице в Инстаграм 17 марта.
- За этот закон тогда проголосовали 440 из 450 депутатов, - написал экс-депутат в комментариях публикации Шевченко. - Значит, тогда ошиблись, не просчитали последствия.
Активистка призналась, что была удивлена извинениям в личном сообщении. Но благодарна Тарнавскому за смелость признать ошибку.
Мать двоих детей 18 февраля приговорили к четырем года условного и испытательного сроков по статье о сотрудничестве с нежелательными организациями. Шевченко стала первой осужденной по этой статье россиянкой. До заседания суда женщина находилась под домашним арестом почти два года.