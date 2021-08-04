В Ростове по факту исчезновения подростка завели уголовное дело по статье «Убийство»
В Ростове по факту исчезновения 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Борис Шемченков не выходит на связь с родными с 19 июля.
В тот день школьник ушел из дома на улице Кишиневской. С тех пор о подростке нет вестей. Родственники не знают, куда он мог отправиться. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Однако поиски, длившиеся больше месяца, не дали результата. Правоохранители подозревают, что Борис мог стать жертвой преступления.
– Следствием выполняются все необходимые действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Бориса Шемченкова, отрабатываются различные версии его исчезновения, – прокомментировали в СУ СК РФ по Ростовской области.
Борис выглядит гораздо старше своих лет. Ему на вид - около 18 лет, а рост 15-летнего парня составляет 185 сантиметров. У него светлые длинные волосы, зеленые глаза. В день исчезновения на нем были джинсы, серая футболка и белые кроссовки.
Если вам что-либо известно об обстоятельствах исчезновения или местонахождении Бориса Шемченкова, позвоните по номерам: 8 (863) 210-64-65 или 8-989-700-08-67 (следственный отдел по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской области).