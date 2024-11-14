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В Ростове пять воспитанников детского сада, где нашли энтеровирус, госпитализированы

В Ростове пять воспитанников детского сада, где нашли энтеровирус, госпитализированы
В Ростове-на-Дону госпитализировали пять детей, которые посещали детский сад, закрытый из-за вспышки энтеровируса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Из-за ухудшения здоровья, вызванного инфекцией, пять воспитанников детсада находятся в стационарах медицинских учреждений. Состояние детей не вызывает опасений.

Напомним, что вспышка инфекции была зафиксирована в детском саду № 37 в микрорайоне Суворовский. В связи с этим дошкольное учреждение было закрыто на карантин как минимум до 15 ноября.
Фото: Яндекс Карты
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