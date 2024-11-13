Следователи организовали проверку из-за энтеровирусной инфекции в детсаду Ростова

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В Ростове-на-Дону проводится проверка в связи с массовым заражением детей энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета.Вспышка инфекции была зафиксирована в детском саду № 37 в микрорайоне Суворовском. В связи с этим дошкольное учреждение закрыли на карантин сроком до 15 ноября. Все заболевшие дети и малыши, находившиеся в контакте с ними, находятся под наблюдением педиатров.Энтеровирусные инфекции у детей представляют собой острые инфекционные заболевания, вызываемые кишечными вирусами из семейства пикорнавирусов.Прокуратура Ростовской области осуществляет контроль за ходом и результатами проверки.