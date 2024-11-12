В Ростове закрыли детсад из-за вспышки энтеровирусной инфекции
В Ростове закрыли детсад из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Дошкольное учреждение в микрорайоне Суворовском № 37 прекратило свою работу до 15 ноября.
По данным регионального Роспотребнадзора, в детсаду зарегистрированы случаи заболевания инфекцией.
Дети, у которых обнаружены симптомы вируса, а также те, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением медицинских специалистов. Следует отметить, что в данном детском саду воспитываются примерно сто детей.
Как сообщил глава администрации Алексей Логвиненко, чтобы избежать распространения вирусной инфекции, было решено закрыть детский сад до 15 ноября 2024 года.
Начальные признаки заболевания включают в себя высокую температуру тела (39-40 °С), озноб, головную боль, чувство слабости, нарушения сна, отсутствие аппетита и многократную рвоту. Независимо от формы энтеровирусной инфекции, у детей возникает покраснение кожи лица, шеи и верхней части туловища, а также заметно расширение сосудов конъюнктивы и склеры.