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В Ростове закрыли детсад из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Дошкольное учреждение в микрорайоне Суворовском № 37 прекратило свою работу до 15 ноября.По данным регионального Роспотребнадзора, в детсаду зарегистрированы случаи заболевания инфекцией.Дети, у которых обнаружены симптомы вируса, а также те, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением медицинских специалистов. Следует отметить, что в данном детском саду воспитываются примерно сто детей.Как сообщил глава администрации Алексей Логвиненко, чтобы избежать распространения вирусной инфекции, было решено закрыть детский сад до 15 ноября 2024 года.Начальные признаки заболевания включают в себя высокую температуру тела (39-40 °С), озноб, головную боль, чувство слабости, нарушения сна, отсутствие аппетита и многократную рвоту. Независимо от формы энтеровирусной инфекции, у детей возникает покраснение кожи лица, шеи и верхней части туловища, а также заметно расширение сосудов конъюнктивы и склеры.