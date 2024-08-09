Скончался депутат донского парламента третьего созыва Сергей Понкратов
Сергей Понкратов родился в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области.
В 1985 году он окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «Ученый-агроном».
Сергей Понкратов посвятил работе в сельском хозяйстве 47 лет своей жизни. За это время он прошёл путь от рабочего до руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия — общества с ограниченной ответственностью «Заветы Ильича».
За свой труд Сергей Понкратов был награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2013 году, медалью «За доблестный труд на благо Донского края» в 2014 году, а также получил почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» в 2016 году. Кроме того, ему было присвоено звание «Почётный гражданин Азовского района».