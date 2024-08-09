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Скончался депутат донского парламента третьего созыва Сергей Понкратов

Депутат донского парламента третьего созыва Сергей Понкратов скончался. Информация об этом появилась на сайте Законодательного Собрания Ростовской области 9 августа.

Сергей Понкратов родился в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области.

В 1985 году он окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «Ученый-агроном».

Сергей Понкратов посвятил работе в сельском хозяйстве 47 лет своей жизни. За это время он прошёл путь от рабочего до руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия — общества с ограниченной ответственностью «Заветы Ильича».

За свой труд Сергей Понкратов был награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2013 году, медалью «За доблестный труд на благо Донского края» в 2014 году, а также получил почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» в 2016 году. Кроме того, ему было присвоено звание «Почётный гражданин Азовского района».
Фото: Законодательное собрание РО.
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