Штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области 28 декабря

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области 28 декабря прогнозируют штормовой ветер. Об ухудшении погоды предупредили в донском ГУ МЧС.В ближайшие сутки скорость потоков воздуха увеличится до 21 метра в секунду (более 75 километров в час). Из-за этого увеличивается риск обрыва проводов ЛЭП, обрушения деревьев и прочих конструкций.Жителям и гостям региона советуют соблюдать бдительность и осторожность. Автовладельцам лучше не ставить транспортные средства под старыми зданиями и рядом с громоздкими объектами.В отдельных районах региона ожидаются осадки. В Ростове-на-Дону их не будет. Днем температура воздуха в городе поднимется до +8 градусов. К вечеру она опустится до +1.В случае возникновения происшествий, связанных с непогодой, необходимо позвонить по номеру: 112.