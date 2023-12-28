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Штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области 28 декабря

Штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области 28 декабря
В Ростовской области 28 декабря прогнозируют штормовой ветер. Об ухудшении погоды предупредили в донском ГУ МЧС.

В ближайшие сутки скорость потоков воздуха увеличится до 21 метра в секунду (более 75 километров в час). Из-за этого увеличивается риск обрыва проводов ЛЭП, обрушения деревьев и прочих конструкций.

Жителям и гостям региона советуют соблюдать бдительность и осторожность. Автовладельцам лучше не ставить транспортные средства под старыми зданиями и рядом с громоздкими объектами.

В отдельных районах региона ожидаются осадки. В Ростове-на-Дону их не будет. Днем температура воздуха в городе поднимется до +8 градусов. К вечеру она опустится до +1.

В случае возникновения происшествий, связанных с непогодой, необходимо позвонить по номеру: 112.
Фото: Ростов.ру
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