Штормовой ветер до 18 м/с прогнозируют в Ростовской области
В Ростовской области 7 декабря ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в донском ГУ МЧС.
В первую зимнюю субботу прогнозируют штормовой ветер. Скорость потока воздушных масс поднимется до 18 метров в секунду (около 65 километров в час).
Под натиском стихии может произойти обрушение деревьев и рекламных конструкций. Водителям рекомендуют парковать машины в специально отведенных местах. Также увеличивается вероятность обрыва линий электропередачи.