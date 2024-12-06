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Штормовой ветер до 18 м/с прогнозируют в Ростовской области

Штормовой ветер до 18 м/с прогнозируют в Ростовской области
В Ростовской области 7 декабря ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в донском ГУ МЧС.

В первую зимнюю субботу прогнозируют штормовой ветер. Скорость потока воздушных масс поднимется до 18 метров в секунду (около 65 километров в час).

Под натиском стихии может произойти обрушение деревьев и рекламных конструкций. Водителям рекомендуют парковать машины в специально отведенных местах. Также увеличивается вероятность обрыва линий электропередачи.
Фото: Ростов.Ру
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