Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью 8 марта

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Ростовская область попала под атаку беспилотников вечером 8 марта. За полтора часа – с 20:00 до 21:00 – в регионе были сбиты шесть БПЛА.Как сообщает Министерство обороны РФ, в этот же период времени атака летательных аппаратов была отражена в Белгородской области. Там удалось поразить 10 целей.Ранее врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь сообщил о падении беспилотника в Матвеево-Курганском районе. В результате этого в селе Ряженом загорелся частный дом.