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Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью 8 марта

Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью 8 марта
Ростовская область попала под атаку беспилотников вечером 8 марта. За полтора часа – с 20:00 до 21:00 – в регионе были сбиты шесть БПЛА.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в этот же период времени атака летательных аппаратов была отражена в Белгородской области. Там удалось поразить 10 целей.

Ранее врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь сообщил о падении беспилотника в Матвеево-Курганском районе. В результате этого в селе Ряженом загорелся частный дом.
Фото: Ростов.Ру
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