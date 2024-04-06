Рецепты постных обедов от участницы «Битвы шефов» из Ростовской области

Фото: Дарья Свистун.

Участница «Битвы шефов» из Ростовской области Дарья Свистун рассказала, как приготовить вкусные и простые блюда для тех, кто соблюдает пост.— Рис с овощами можно приготовить к обеду или ужину. Это сытное блюдо богато витаминами. А еще вне религиозного поста это отличный гарнир к мясу и рыбе, — цитирует Дарью DonDay.ru.Для приготовления блюда нужны рис (230 граммов), банка консервированной кукурузы, одна морковь, два репчатых лука, растительное масло (40 граммов), а также соль, перец и специи (по вкусу). Сначала необходимо разогреть масло на сковороде, затем выложить туда натертые морковь и лук, порезанные кубиками. Все это обжарить на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты. К овощам добавить кукурузу (с жидкостью из банки), посолить, поперчить, добавить любимые специи. После этого можно добавлять хорошо промытый рис (ровным слоем) и кипяток (вода должна быть на 2-3 сантиметра выше риса). Накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума. Через 30-40 минут постный овощной плов будет готов!Еще одно вкусное и ароматное блюдо из овощей — рататуй.Ингредиенты: два баклажана, столько же кабачков, штук семь помидоров, две головки репчатого лука, четыре болгарских перца, четыре зубчика чеснока, чайная ложка молотой паприки, 100 граммов оливкового масла, сушеные травы прованские, зелень, петрушка и соль — по вкусу.— Мелко нарезанный лук обжарить до прозрачности на растительном масле, посолить. С трех помидоров снять кожицу. У болгарского перца удалить плодоножки и семена. Помидоры и перец нарезать кубиками и добавить к луку. Обжаривать овощи в течение 10 минут. Затем измельчить обжаренные овощи блендером до желаемой консистенции, — рассказывает Дарья. — Готовый соус ровным слоем выложить на дно формы для запекания. Духовку разогреть до 180°С. Вымытые и очищенные от кожицы кабачки и баклажаны, а также оставшиеся помидоры нарезать кружочками толщиной 5 миллиметров. Выложить их сверху на соус, чередуя, — продолжила участница «Битвы шефов». —Посолить. Сверху смазать оливковым маслом, смешанным с измельчённым чесноком, молотой паприкой и прованскими травами. Накрыть форму фольгой и отправить в духовку на 30 минут. Затем фольгу снять, запекать ещё 20 минут. Готовый рататуй посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.Кулинар уверена, что все эти простые и в то же время вкусные сытные блюда порадуют в Великий пост.Дарья Свистун родом из Волгодонска. К 26 годам девушка получила образование повара-кондитера и приняла участие в кулинарном шоу «Битва шефов». Девушка покорила Константина Ивлева своей шаурмой, но не справилась с чизкейком. В дальнейшем Дарья планирует снова принять участие в шоу.