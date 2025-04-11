Семью Костенко и Тарасова обвинили в неискренности

Фото: соцсети

В конце марта на элитном курорте состоялось повторное бракосочетание Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Однако Анастасия не спешила делиться фотографиями с торжества.В начале апреля она опубликовала в социальных сетях яркие снимки со своей свадьбы в азиатском стиле. На фотографиях Анастасия и Дмитрий нежно обнимаются и целуются, принимают поздравления от гостей. Однако некоторые подписчики восприняли эти фотографии как проявление неискренности и фальши.«Ничего личного, но как-то всё наигранно», «Норм показуха», «Где следующую свадьбу праздновать будете?» — написали они.Некоторые даже иронизировали по поводу обручальных колец, выполненных из бересты. Вероятно, это обычай, но, по мнению некоторых, такие кольца выглядят дёшево и непривлекательно.Анастасия пока не ответила на комментарии и продолжает делиться фотографиями своей счастливой семьи.