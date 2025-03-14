Семибалльные пробки сковали Ростов вечером 14 марта

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Вечером 14 марта Ростов-на-Дону сковали семибалльные пробки. По данным на 17:50, движение во всех районах города затруднено.Машины едут со скоростью не более 10 километров в час по проспектам Ворошиловскому и Буденновскому. Аналогичная ситуация – на улицах Максима Горького, Текучева, Красноармейской.На Северном движение оказалось парализовано на проспекте Королева и улице Вавилова. В Первомайском районе пробка образовалась на улицах Панфиловцев, Вятской, Троллейбусной.Водителям советуют заранее продумать свои маршруты.