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Семибалльные пробки сковали Ростов вечером 14 марта

Семибалльные пробки сковали Ростов вечером 14 марта
Вечером 14 марта Ростов-на-Дону сковали семибалльные пробки. По данным на 17:50, движение во всех районах города затруднено.

Машины едут со скоростью не более 10 километров в час по проспектам Ворошиловскому и Буденновскому. Аналогичная ситуация – на улицах Максима Горького, Текучева, Красноармейской.

На Северном движение оказалось парализовано на проспекте Королева и улице Вавилова. В Первомайском районе пробка образовалась на улицах Панфиловцев, Вятской, Троллейбусной.

Водителям советуют заранее продумать свои маршруты.
Фото: Онлайн.Карты
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