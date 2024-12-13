Из-за снегопада Ростов сковали семибалльные пробки

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После обеда 13 декабря на Ростов обрушился снегопад. Непогода стала причиной заторов по всему городу.Тяжелая ситуация сложилась в центре города. Движение затруднено на Ворошиловском и Буденновском проспектах. Также машины стоят на улицах Большой Садовой, Максима Горького и Красноармейской.Парализованы оказались дороги в Первомайском районе донской столицы. Автомобили едут со скоростью не более семи километров в час по улицам Вятской, Троллейбусной, Менжинского.Вероятнее всего, к концу рабочего дня Ростов окажется скован десятибалльными пробками. Водителей призывают соблюдать дистанцию. Автомобильные аварии могут значительно ухудшить пропускную способность на дорогах.