Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за снегопада Ростов сковали семибалльные пробки

Из-за снегопада Ростов сковали семибалльные пробки
После обеда 13 декабря на Ростов обрушился снегопад. Непогода стала причиной заторов по всему городу.

Тяжелая ситуация сложилась в центре города. Движение затруднено на Ворошиловском и Буденновском проспектах. Также машины стоят на улицах Большой Садовой, Максима Горького и Красноармейской.

Парализованы оказались дороги в Первомайском районе донской столицы. Автомобили едут со скоростью не более семи километров в час по улицам Вятской, Троллейбусной, Менжинского.

Вероятнее всего, к концу рабочего дня Ростов окажется скован десятибалльными пробками. Водителей призывают соблюдать дистанцию. Автомобильные аварии могут значительно ухудшить пропускную способность на дорогах.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.