Фото: Яндекс.карты

Ростов сковали семибалльные пробки вечером 24 января. По данным "Яндекс.Карт", тяжелая ситуация наблюдается на центральных улицах города.По состоянию на 18:00 движение затруднено на Ворошиловском и Буденновском проспектах. Также заторы образовались на улице Большой Садовой, Красноармейской и Текучева.В Западном районе города наблюдаются небольшие заторы. Водители застряли на улице Малиновского и проспекте Стачки. Автомобили едут со скоростью не более семи километров в час.