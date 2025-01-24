Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростов сковали семибалльные пробки вечером 24 января

Ростов сковали семибалльные пробки вечером 24 января
Ростов сковали семибалльные пробки вечером 24 января. По данным "Яндекс.Карт", тяжелая ситуация наблюдается на центральных улицах города.

По состоянию на 18:00 движение затруднено на Ворошиловском и Буденновском проспектах. Также заторы образовались на улице Большой Садовой, Красноармейской и Текучева.

В Западном районе города наблюдаются небольшие заторы. Водители застряли на улице Малиновского и проспекте Стачки. Автомобили едут со скоростью не более семи километров в час.
Фото: Яндекс.карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.