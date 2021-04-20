Самыми дорогими продуктами в Ростове стали куры, хлеб и молочка

В Ростове-на-Дону специалисты назвали самые дорогие продукты среди муниципалитетов области. Информация об изменении цен появилась в Ростовстате 21 апреля.В донской столице выросла стоимость на куриное мясо. Средняя цена за килограмм варьируется в пределах 161 рубля. Этот же продукт в Миллерово можно найти всего за 145 рублей.По-прежнему дорогой остаётся молочка. Ростовчане за килограмм творога отдадут примерно 357 рублей, в то время как жители Таганрога купят его на 40 рублей дешевле. Также цены взвинтили и на питьевое стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности. За него в Ростове просят 84 рубля, а в Шахтах — 74 рубля. На прилавках в Ростове сыры сычужные твёрдые и мягкие тоже отличаются своей дороговизной — около 560 рублей за килограмм. На 30 рублей дешевле этот товар продают в Таганроге.В лидерах остаётся Ростов-на-Дону и в цене на хлебобулочные изделия. Например, килограмм ржаного хлеба стоит 60 рублей, в то время в Шахтах за него просят 49 рублей.Кроме того, самая дорогая стоимость зафиксирована в донской столице овощей и фруктов. Картофель и морковь продают за 41 и 46 рублей соответственно.