Жителя Ростовской области судят за серию разбойных нападений

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В Ростовской области судят Вадима Назарова, совершившего серию разбойных нападений. Информацию сообщили в объединенной пресс-службе судов.По мнению следствия, в декабре 2023 года злоумышленник совершил три разбойных нападения, чтобы подзаработать. Для этого он подготовил перчатки, балаклаву и пистолет STALKER.Мужчина проник в чужой двор, а затем пробрался в дом, так как была открыта дверь. Он набросился на хозяина постройки и начал его избивать. Когда тот уже не мог сопротивляться, Назаров забрал у него кошелек и 61 тысячу рублей, которая находилась в нем.Затем мужчина наведался в другой дом. Он выбил одной из жительниц дверь в дом и направил на нее пистолет, потребовав деньги. Однако у хозяйки не было средств. Услышав это, злоумышленник разозлился, нашел на кухне 800 рублей, избил женщину и сбежал.Однако и этого Назарову было мало. В третий раз мужчина, не получив деньги от одной из жительниц, потребовал украшения и заставил искать средства у знакомых. Когда та отказалась, он избил ее и снова скрылся.Полицейские задержали подонка. Очередное судебное заседание по уголовному делу назначено на 28 мая 2024 года.