В Ростове ищут 28-летнего парня с провалами памяти

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут 28-летнего парня с провалами памяти. Информации о местонахождении Никиты Габрильяна нет около суток.Местный житель 3 мая вышел из дома и не вернулся. Он перестал выходить на связь с близкими, и тогда родные забили тревогу. Они написали в полицию заявление о пропаже и обратились к волонтерам.Ситуация осложняется тем, что у Никиты возможны провалы памяти. Как сообщила сестра пропавшего, он состоит на учете в психдиспансере и ранее не выходил из дома.Никита ростом 180 сантиметров и худощавого телосложения. У него волосы черного цвета, с проседью, и карие глаза. На улицу он вышел в темно-синих шортах, светло-серой футболке, черных тапочках.Если вы знаете, где может находится молодой человек, сообщите в Службу 112.